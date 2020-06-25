'Kuruluş Osman' açık ara reytingin zirvesinde
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'Kuruluş Osman' açık ara reytingin zirvesinde

'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 27'nci bölümü tüm kategorilerde açık ara reytinglerin zirvesinde yer alırken, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisi mest etti.

'Kuruluş Osman' açık ara reytingin zirvesinde
25.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:47

'Kuruluş Osman'; 'Tüm Kişiler'de %10,73 izlenme oranı ve %30,08 izlenme payı, AB sosyal kategoride %9,23 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,62 izlenme oranı ve %30,17 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia'nın yardım talep ettiği Aya Nicola'nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı. Savaş sırasında Osman Bey de Sofia'nın cezasını kesti...

Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan 'Kuruluş Osman'ın sezon finali,#ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN

Yapım: Bozdağ Fi·lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmenler: Ahmet Yılmaz-Fethi Bayram

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Ozan Bodur

OYUNCULAR: Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Celal Al (Abdurrahman Alp), Aslıhan Karalar (Burçin), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Çağkan Çulha (Bahadır), Atilla Güzel (Dumrul), Tolga Akkaya (Ayaz), Ali Sinan Demir (Tursun), Ayşen Gürler (Helen)

Kaynak: Bültenler

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