ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman 2 haftanın ardından bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler dizi başlamadan önce Google'da 'Kuruluş Osman 78. bölüm full izle! Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?' aratması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman 78. bölümde neler olacak? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman 78. bölüm full izle! Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kayı'nın yiğit Alpları! Ben sizden razıyım, hakkım sizlere helaldir!"

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah'la yüzleşiyor!

Şeyh Edebalı zindana atılıyor

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey kayı obası'na dönüyor

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

1. sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit : 1- : Osman Bey : Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obasının beyi. Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Emre Basalak : 1- : Gündüz Bey : Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu. Ayşe Hatun'un kocası.

Özge Törer : 1- : Rabi'a Bala Hatun : Şeyh Edebalı'nın kızı. Osman Bey eşi.

Buse Arslan : 1- : Aygül Hatun : Dündar Bey'in kızı. Cerkutay Alp'in eşidir.

Yiğit Uçan : 1- : Boran Alp : Osman Gazi'nin alpi ve Gonca Hatun eşidir. Gündüz Bey'e tabi olmuştur.

Açelya Özcan : 1-16/60- : Ayşe Hatun : Gündüz Bey'in eşi.

Ömer Ağan : 1- : Saltuk Alp : Osman Bey'in alpi.

Özgür Akar : 1- : Yağız Alp : Osman Bey'in alpi.

Seda Yıldız : 2-27/45- : Şeyh Edebali : Ahi teşkilatının lideri.

Abidin Yerebakan : 2-27/45- : Akça Derviş : Şeyh Edebalı'nın müridi.

Serkan Tatar : 2-27/45- : Pehlivan Derviş/Pehlivan Alp : Şeyh Edebalı'nın müridi.Sonra Osman Bey'in alpi.

Didem Balçın : 6-47/65- : Selcan Hatun : Osman Gazi'nin yengesi. Osman Gazi'nin emri ile kendi obasına dönmüştür. Daha sonra Osman Gazi'nin emri ile tekrardan Kayı obasına dönmüştür.

Burak Çelik : 10- : Göktuğ Bey/Konur Alp : Konur'un kardeşi. Osman Gazi'nin alpi ve en yakın dostu. Kumanların Beyi ve Kayı Obasının Alp Başı.Prenses Hera kocasıdır.

Çağrı Şensoy : 10- : Cerkutay Alp : Osman Gazi'nin alpi. Aygül Hatun'un kocasıdır. Bamsı Beyrek manevi oğlu.

Ümit Belen : 28/48 : II. Andronikos : İmparator

Erkan Avcı : 28- : Aya Nikola : İnegöl Kalesi tekfuru.

Emin Gürsoy : 28- : Kumral Abdal : Ertuğrul Gazi'nin sancaktarı, ve şeyh Edebalı'nın müridi.

Ahmet Yenilmez : 28- : Demirci Davut : Kayı Obası'nın demircisi. Osman Gazi'nin destekçisi.

Fatih Ayhan : 28- : Baysungur Alp : Osman Gazi'nin alpi.

Oğuz Kara : 28- : Ahmet Alp : Hasan Alp'in oğlu. Demirci Davut'un çırağı.

Zabit Samedov : 35- : Gence Bey : Osman Bey'in yoldaşı.

Yıldız Çağrı Atiksoy : 46- : Malhun Hatun : Umur Bey kızı. Osman Bey'in eşi.

Baran Raşit : 46- : Raşit Alp : Malhun Hatun'un alpi.Sonra Osman Bey'in alpi.

Şahin Ergüney : 47- : Umur Bey : Kızılbeyoğlu Obasının Beyi. Malhun Hatun'un babası.

Semih İğdigül : 54- : Vali Yargucu : Moğol Valisi.

Şener Savaş : 57- : Sultan 2.Mesud : Selçuklu Sultanı. İzzeddin Keykavus'un oğlu.

Selçuk Borak : 60- : Tekfur Leon : Bilecik Kalesi Tekfuru.

Murat Boncuk : 60- : Aykurt Alp : Osman Gazi'nin alpi.

Serhat Kılıç : 65- : Köse Mihal : Harmankaya Tekfuru.

Rüzgar Aksoy : 65- : Turgut Alp : Namlı bir Türk alpi.Prenses Mari kocasıdır.

Şeyma Korkmaz : 65- : Prenses Mari : Mihael Kosses'in kardeşi.Turgut Alp eşi.

Yıldıray Şahinler : 65- : Tekfur Rogatus Laskaris : Bilecik Tekfuru.

Recep Çavdar : 65- : Andreas : Papaz Gregor adamı.Sonra Tekfur Rogatus Laskaris adamı.

Melis Gürhan : 65- : Cornelia : Prenses Maria'nın yardımcısı.

Burak Alp Yenilmez : 65- : Kutan Alp : Turgut Bey'in alpi.

Yiğit Eser : 66- : Argus : Aya Nikola'nın adamı.

Yazmeen Baker : 70- : Julia : Savaşçı lideri.

Tarık Şerbetçioğlu : 70- : Tekfur Saguros : İznik Tekfuru.

Feyza Sevil Güngör : 73- : Prenses Hera : İznik Tekfuru Saguros'un kızı.Göktuğ Bey eşi.

Taner Turan : 74- : Vezir Alemşah : Selçuklu Veziri.

Berk Erçer : 74- : Konur : Vezir Alemşah adamı.

Turpal Tokaev : 76- : Turahan Alp : Osman Bey'in alpi.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç : 76- : Çoban : Osman bey yardımcısı.

Latif Akgedik : 77- : Celali : Vezir Alemşah adamı.

Sibel Aytan : 77- : Zehra Hatun : Rabia Bala Hatun Yardımcısı.

Can Bartu Aslan :Aktimur Bey : Gündüz Bey'in oğlu.

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