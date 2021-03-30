Kuruluş Osman 52. Bölüm fragmanı izle! SHOW TV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 51. bölüm izle

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Kuruluş Osman dizisi SHOW TV ekranlarında 51. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 51. bölümün ardından şimdi de Kuruluş Osman52. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuruluş Osman52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuruluş Osman52. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman52. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM ÖZETİ

"Gayri şehadet mertebesine ulaştın. İmdi bize de intikam mertebesi yaraşır!"

KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR

Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?

Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜM İZLE

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