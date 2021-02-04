Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 44. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu?

Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Malhun Hatun diziye dahil mi oluyor? Kuruluş Osman dizisi 45. yeni bölümüyle 10 Şubat 2021 Çarşamba akşamı ATV'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 45. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle.Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 44. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu?

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Burak Özçivit, Ragıp Savaş ve Nurettin Sönmez gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı izle araştırılıyor.

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.

Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi…

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM FRAGMANI IZLEMEK IÇIN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 44. SON BÖLÜM FULL İZLE!

Kuruluş Osman 44. son bölüm 3 Şubat Çarşamba günü Atv ekranlarında yayınlandı. Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın hikayesini anlatan Kuruluş Osman 44. bölümüyle ekranlardaydı. Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!

Kuruluş Osman 44. son bölümünde Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

Göktuğ ve Targun intikam peşinde…

Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi neydi? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne oldu? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tuttu?

KURULUŞ OSMAN 44. SON BÖLÜM FULL IZLEMEK IÇIN TIKLAYINIZ.

KURULUŞ OSMAN NE OLACAK?

Kuruluş Osman 44. son bölümün yayınlanmasının ardından 45. bölüm Kuruluş Osman ne olacak? merak ediliyor.