Kuruluş Osman 41. bölüm izle! Kuruluş Osman 41. bölüm tek parça full izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle
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Kuruluş Osman 41. bölüm izle! Kuruluş Osman 41. bölüm tek parça full izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

06.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:45
Kuruluş Osman 41. bölüm izle! Kuruluş Osman 41. bölüm tek parça full izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 41. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 41. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman 41. bölüm tek parça full izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Çarşamba günleri dizinin sıkı takipçileri tarafından Kuruluş Osman 41. bölüm izle seçeneği heyecanla araştırılıyor. Yeni bölümde Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey, obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlıyor. Ancak Osman Bey, Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılıyor. Peki, Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? İşte Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle seçeneği

KURULUŞ OSMAN 41.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

DÜNDAR BEY İPİN UCUNDA

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır.

PAPA'NIN AJANLARINDAN TUZAK

Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

GÖKTUĞ'UN CEZASI NE OLACAK?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek?

TARGUN HATUN'UN PLANI NE?

Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

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