Kuruluş Osman 194. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman 194. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu, herkes tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 194. bölüm full HD izleme linki!
Kuruluş Osman'ın 194. bölümü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler oldu sorusuna yanıt arıyor. Dizinin konusu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını aşkla verdi. Peki, Kuruluş Osman 194. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?
Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI
Burak Özçivit : Osman
Didem Balçın : Selcan
Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun
Serhat Kılıç : Kosses
Erkan Avcı : Nikola
Seda Yıldız : Şeyh Edebali
Yıldıray Şahinler : Rogatos
Özge Törer : Bala Hatun
Emre Basalak : Gündüz
Rüzgar Aksoy : Turgut
Burak Çelik : Göktuğ
Çağrı Şensoy : Cerkutay
Yiğit Uçan : Boran
Ahmet Yenilmez : Demirci Davud
Emin Gürsoy : Kumral Abdal
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
OSMAN BEY, CLAUDIUS VE ROMA ORDUSUYLA ÇETİN BİR SAVAŞA GİRİYOR!
Osman Bey, değişen dengelere rağmen Bizans muhafızlarını püskürterek büyük bir tehdit olan Roma ordusunu durdurmayı başarır. Ancak uçlardaki tehlike henüz geçmemiştir. Obanın içinde hâlâ bir hain saklanmaktadır. Osman Bey bu sinsi düşmanı ortaya çıkarmak için nasıl bir oyun kuracaktır?
YİĞİT'TEN BALA HATUN'A HAİN PLAN!
İktidar hırsıyla gözü dönen Yiğit, yardımcısı Eleni ile birlikte Bala Hatun'u öldürmek için alçakça bir plan yapar. Ancak bu karanlık planın sonunda Yiğit, açığa çıkmamak için neye başvuracaktır?
CLAUDIUS'TAN KAYI OBASI'NA ALÇAK SALDIRI!
Osman Bey'e karşı kini her geçen gün büyüyen Claudius, gözü dönmüş şekilde Kayı Obası'na saldırır. Bu hain saldırının ardından Claudius, Osman Bey'in eline düşer. Artık yolun sonu görünmüştür. Osman Bey'in gazabı Claudius'un üzerine nasıl çökecek?
SOFIA İLE SON HESAPLAŞMA!
Yalnızca intikam için yaşayan Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Bir kez daha mağlup olan Sofia, obada herkesin önünde infaz edilir. Ezeli düşmanlık sona mı eriyor? Osman Bey, bu belayı sonsuza dek ortadan kaldırabilecek mi?
YİĞİT, ÖZ KARDEŞİNİ DAHİ GÖZDEN ÇIKARIYOR!
Art arda alınan yenilgilerle köşeye sıkışan Yiğit, öz ağabeyi Koca Bey'i bile gözden çıkarır. Koca Bey, kardeşinin hainliğini öğrenince ne yapacaktır?
Yiğit, ihanetiyle yüzleşip, bedelini ödeyecek mi?
Kuruluş Osman bölümlerini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.