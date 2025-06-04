Kuruluş Osman'ın 194. bölümü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler oldu sorusuna yanıt arıyor. Dizinin konusu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını aşkla verdi. Peki, Kuruluş Osman 194. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY, CLAUDIUS VE ROMA ORDUSUYLA ÇETİN BİR SAVAŞA GİRİYOR!

Osman Bey, değişen dengelere rağmen Bizans muhafızlarını püskürterek büyük bir tehdit olan Roma ordusunu durdurmayı başarır. Ancak uçlardaki tehlike henüz geçmemiştir. Obanın içinde hâlâ bir hain saklanmaktadır. Osman Bey bu sinsi düşmanı ortaya çıkarmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

YİĞİT'TEN BALA HATUN'A HAİN PLAN!

İktidar hırsıyla gözü dönen Yiğit, yardımcısı Eleni ile birlikte Bala Hatun'u öldürmek için alçakça bir plan yapar. Ancak bu karanlık planın sonunda Yiğit, açığa çıkmamak için neye başvuracaktır?

CLAUDIUS'TAN KAYI OBASI'NA ALÇAK SALDIRI!

Osman Bey'e karşı kini her geçen gün büyüyen Claudius, gözü dönmüş şekilde Kayı Obası'na saldırır. Bu hain saldırının ardından Claudius, Osman Bey'in eline düşer. Artık yolun sonu görünmüştür. Osman Bey'in gazabı Claudius'un üzerine nasıl çökecek?

SOFIA İLE SON HESAPLAŞMA!

Yalnızca intikam için yaşayan Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Bir kez daha mağlup olan Sofia, obada herkesin önünde infaz edilir. Ezeli düşmanlık sona mı eriyor? Osman Bey, bu belayı sonsuza dek ortadan kaldırabilecek mi?

YİĞİT, ÖZ KARDEŞİNİ DAHİ GÖZDEN ÇIKARIYOR!

Art arda alınan yenilgilerle köşeye sıkışan Yiğit, öz ağabeyi Koca Bey'i bile gözden çıkarır. Koca Bey, kardeşinin hainliğini öğrenince ne yapacaktır?

Yiğit, ihanetiyle yüzleşip, bedelini ödeyecek mi?

Kuruluş Osman bölümlerini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.