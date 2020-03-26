Kuruluş Osman 16. Bölüm son bölüm full tek parça izle! Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Bala Hatun, Güncel

Kuruluş Osman 16. Bölüm son bölüm full tek parça izle! Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman'ın 17. bölümü heyecanla bekleniyor. Nefesleri kesen Kuruluş Osman 16. bölümde Osman Bey, Dündar'a ihanetinin bedelini ödetiyor! Kuruluş Osman 16. Bölüm full izle! Kuruluş Osman 17. bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

26.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:25
Kuruluş Osman 16. Bölüm son bölüm full tek parça izle! Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 16. bölüm yayınlandı Dündar Bey, Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Devamı nefesleri kesecek Kuruluş Osman 16. Bölüm, heyecan fırtınasına sahne olacak. Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. bölüm full izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Dündar'a ihanetinin bedelini ödetiyor!

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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