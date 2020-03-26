Kuruluş Osman 16. Bölüm son bölüm full tek parça izle! Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman'ın 17. bölümü heyecanla bekleniyor. Nefesleri kesen Kuruluş Osman 16. bölümde Osman Bey, Dündar'a ihanetinin bedelini ödetiyor! Kuruluş Osman 16. Bölüm full izle! Kuruluş Osman 17. bölüm Fragmanı yayınlandı mı?
İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 16. bölüm yayınlandı Dündar Bey, Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Devamı nefesleri kesecek Kuruluş Osman 16. Bölüm, heyecan fırtınasına sahne olacak. Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. bölüm full izle!
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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey, Dündar'a ihanetinin bedelini ödetiyor!
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Burak Özçivit/ Osman
Nurettin Sönmez/ Bamsı
Ragıp Savaş/ Dündar
Saruhan Hünel/ Alişar
Yurdaer Okur/ Balgay
İsmail Hakkı Ürün/ Samsa
Seda Yıldız/ Şeyh Edebali
Ayşegül Günay Demir/ Zöhre
Eren Vurdem/ Konur Alp
Alma Terziç/ Sofia
Emre Basalak/ Gündüz
Eren Hacısalihoğlu/ Batur
Özge Törer Bala/ Hatun
Buse Arslan Akdeniz/ Aygül
Aslıhan Karalar/ Burçin
Açelya Özcan/ Ayşe Hatun
Yiğit Uçan/ Boran
Burak Çelik/ Kongar
Çağrı Şensoy/ Cerkutay
Celal Al/ Abdurrahman
Tolga Akkaya/ Dumrul
Atilla Güzel/ Ayaz
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.
Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.