Kuru fasulye tarifi | Kuru fasulyenin gazı nasıl alınır? Kuru fasulye kalorisi Pirinç pilavı yanında en sevilen yemeklerden biri olan kuru fasulye yemeği için en güzel kuru fasulye tarifi haberimizde. Kuru fasulye malzemeleri neler? Etli kuru fasulye püf noktaları neler? Kuru fasulye faydaları neler?

Kuru fasulye, pirinç pilavı yanında en sevilen sulu yemeklerden biridir. Yanında ayran, soğan veya turşu ile çok tercih edilen yemek, baklagil ailesindendir.

KURU FASULYE MALZEMELERİ

2 su bardağı kuru fasulye

300 gr dana kuşbaşı et

1 tane kuru soğan

1 tane sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

Tuz

4, 5 -5 su bardağı sıcak su

Sıvı yağ

1 tane küp şeker

KURU FASULYE TARİFİ | KURU FASULYE YAPIMI

Baklagil ailesinden olan fasulyeler bir gece önceden soğuk su ile ıslatılır.

Sabah ıslatılan fasulyeler yıkayalım ve haşlamak için tencereye alalım.

Etleri biraz sıvı yağ eklediğimiz düdüklü tencerede harlı ateş üstünde rengi dönene kadar kavuralım.

Kavrulduktan sonra kuru fasulyeyi etlerin üzerine ekleyelim.

Üzerine soğan ve biberi ekleyelim.

Salçayı da ekleyerek karıştıralım. Hepsini kavurmaya devam edelim.

Suyunu ekleyelim. Suyu fasulyelerin üzerini biraz geçecek kadar eklesek yeterli olur. Bu su yaklaşık 5 su bardağı kadar oluyor.

Tuzunu ve 1 adet kesme şekeri de ekleyelim.

Harlı ateşte düdüğü açık şekilde düdük ötene kadar, daha sonrasında ise orta ateşte düdüğünü indirip 30 dakika kadar pişiriyoruz.

Pişme süresi fasulyenin taze olup olmadığına bağlı olarak değişmektedir.

30 dakika geçtikten sonra, düdüklü tencereyi uygun şekilde açıp kontrol edebilirsiniz.

Eğer diri gelirse biraz daha kaynatabilirsiniz.

ETLİ KURU FASULYE PÜF NOKTALARI

Kuru fasulye bir gece önceden mutlaka ıslatılmalı.

Kuru fasulyeyi etin üzerine eklemeden önce eti mutlaka iyice kavurmalısınız.

Normal tencereye göre düdüklü tencerede daha kısa sürede pişer.

Kuşbaşı et tercih etmezseniz, sucuk kullanabilirsiniz.

KURU FASULYENİN GAZI NASIL ALINIR?

Kuru fasulyenin içerisindeki taş ve benzer şeyleri ayıkladıktan sonra, kuru fasulyeyi soğuk suyun içerisine bırakıyoruz. 24 saat bu şekilde durması gerekir. Fasulyeyi haşlarken, üzerinde oluşan beyaz köpükler fasulyenin gazıdır. Bir kaşıj yardımıyla bu köpükleri yani fasulyenin gazını alabiliriz. Aldıkça yeniden oluşacaktır. Siz almaya devam edin. Son kez gazını aldıktan sonra fasulyeyi soğuk su ile yıkayalım ve normal pişirme işlemine geçelim.

KURU FASULYE KALORİSİ

1 porsiyon etli kuru fasulye 379 kaloridir. İçerisinde protein, B vitamini, magnezyum, demir bulunur. Lif açısından zengindir.

KURU FASULYE FAYDALARI

Baklagillerden olan kuru fasulye, protein deposu bir besindir. İçerdiği hayvansal olmayan protein ve lifli yapısı kırmızı et ile eş değer bir seçenektir. Vejetaryen beslenme için tercih edilebilecek yemeklerden biridir.

Türk mutfağının vazgeçilmez 'milli' yemeği kuru fasulyenin protein ve anorganik tuzlar bakımından da çok zengin olduğunu belirten gıda uzmanlar, bu önemli baklagilin kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, sinirleri kuvvetlendirdiğini kaydettiler.

Gıda uzmanları üzerinde önemle durulması gereken konunun, kuru bakliyatın pişirilmesi olduğunu belirtiyor. Çünkü dikkatli pişirilmezse vitamin ve mineral değerlerinde ciddi kayıplar meydana gelebiliyor. Kuru fasulyenin diğer bakliyatlarda olduğu gibi pişirmeden önce en az 8 saat suda bekletilmesi ve pişirirken de köpüğünün alınması gerekli olduğunu belirten uzmanlar, gaz yapmasının önüne geçmek için de şunu öneriyor:"Baklagillerin gaz yapmasının önüne ıslatmayla geçilir. Çeşidine ve mevsimine göre değişen sürelerde yapılan ıslatmayla baklagillerdeki gaz yapıcı etken olagosakkaritler ıslatma suyuna geçer. Bir gün suda bekletilerek pişirilmelidir".