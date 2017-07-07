Kuru Fasulye Pilavla Geçen 50 Yılını Aynı Şekilde Kutladı

Geçimini 50 yıldır kuru fasulye ve pilavla sağlayan Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, meslekteki 50'nci yılını kısa bir süre sonra yıkılacak olan emektar lokantasının önünde düzenlediği programla kutladı.



11 yaşındayken çırak olarak girdiği ve askerlik sonrasında devraldığı lokantada 50 yıldır Manisalılara kuru fasulye ve pilav satan Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, düzenlediği bir programla meslekteki 50'nci yılını kutladı. Şehzadeler Mehter Takımının konseriyle başlayan programda okunan hatmi şeriflerin duası da yapılırken, misafirlere 50 yıldır olduğu gibi bir marka haline gelen kuru fasulye pilav ve turşudan oluşan menü ikram edildi.



Meslekte 50 yılını geride bıraktığını kaydeden Akgül, "11 yaşında bu dükkana çırak olarak girmiştim. Çalıştık, çabaladık, devam ettik ve Allah bize 50 yılı doldurmayı nasip etti. İnşallah ilerleyen günlerde yine hizmetimize devam edeceğiz. Bu 50 yıl boyunca benden desteklerini esirgemeyen çok değerli dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. 50 yılın sonunda neler oldu neler gitti. Ustam Yaşar Usta rahmetli oldu, öbür ustam bugün buraya katılmadı. Rahmetli olan ustamı rahmetle anıyorum, Allah ondan razı olsun bize bu mesleği öğrettiği için. 1967 yılından 1976 yılına kadar çırak olarak, kalfa olarak çalıştım. 1976 yılının sonunda askere gittim ve 1977 yılında askerden geldim. 1978 yılında ustamdan dükkanı devraldım. 1978 yılından bu yana da hiç kesintisiz vergi kaydımız devam ediyor. Bizde bir adet vardır. Dükkan olunca hemen 'evlendirelim' derler. Ben de 1979 yılında evlendim. Huzurlu bir evlilik cenneti dünyada yaşamaktır derler büyüklerimiz. Huzursuz bir evlilik ise cehennem azabını dünyada çekmektir. Tam 38 yıldan bu yana beni cennette yaşatan Saadet Hanıma teşekkür ediyorum" diyerek eşini, çocuklarını ve torunlarını kürsüye alarak misafirlerini alkışladı.



"Sadece bina yıkılacak, aşçı Mehmet hizmete devam edecek"



Bir gazetecinin dükkanın Bedesten'deki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için yıkılacak olmasını hatırlatması üzerine Akgül şunları söyledi:



"Yıkım üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Onunla ilgili ilerleyen günlerde ne gerekiyorsa yapılacaktır. Ama sadece bina yıkılacak, aşçı Mehmet Allah'ın izniyle hizmetine devam edecek. Yıkılmadık ayaktayız diyoruz. Allah sizlerden razı olsun."



"Mehmet Akgül bir marka"



Esnafların yaptıkları işte marka olmasının önemli olduğunu ve Mehmet Akgül'ün de 50 yıllık meslek hayatında bir marka olduğunu dile getiren MESOB Başkanı Hasan Geriter ise "Mehmet Akgül meslekte 50 yılını geride bıraktı. Bu 50 yılı 150 yıl da diyebiliriz. Mühim olan hayatın uzunluğuna göre değil yaşayabildiğimiz süre içerisinde en iyi şekilde en güzelini yaşamak önemlidir. Bunun canlı örneğini Sayın Mehmet başkanım bizlere sundu. 50 yılını iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde yaşadı. Boşa geçen bir hayat değil, ebeveynleriyle beraber Manisa esnafına ve halkına tattırmış olduğu leziz yemeklerle hatırlattı. Bir kuru fasulye, pilav dediğimiz zaman hepimizin aklından basit basit düşünceler geçebilir. Ama marka olabilmek, iyi yapabilmek adına Mehmet başkan kendini bir kuru fasulye ile marka yaptı. Diğer arkadaşlarım da hangi branşta olursa olsunlar marka olabilmek için ellerinden gelen gayreti, yenilikleri de yapmak zorundalar" diye konuştu.



Mehmet Akgül'ün bir marka olduğunu dile getiren AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise "Burada başkanımız bir marka oldu kuru fasulye ve pilavla. Ben de bu mahallede oturuyordum 1976 yılından beri. Bu lokantaya gelir burada yemek yerdik. 1978 yılında itibaren kendisiyle tanıştık, ondan sonra hep dost kaldık hala dostuz. Kendisi Manisalılara bir örnek teşkil ediyor. Mehmet başkanıma son söz olarak şunu söylemek isterim; bu mesleği başkalarına el versin. Ahilik geleneğini yaşatsın inşallah. Bundan sonra da helal lokmalar kazansın. Güzel ve leziz ikramlarını yine Manisalılara takdim etsin. Nice 50 yıllara inşallah" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da şunları söyledi:



"Mehmet abim sağ olsun 50'nci yılını doldurdu. İnşallah kendisinden sonra da bir çırak bir kalfa yetiştirmiştir. Bu kültürün ayakta kalması lazım, bu kültürle beraber bizim hem Türk mutfağı olarak hem Ege mutfağı olarak inşallah daha uzun yıllar hizmet etmesini bekliyoruz."



Kutlama programına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, oda başkanları Mehmet Akgül'ün ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. - MANİSA