Kurtz'un50tonu: Avusturya Eski Başbakanı Kurz'a erotik biyografi kitabı

13.09.2019 20:45

Avrupa Birliği'nin ve ülkesinin en genç başbakanı unvanını alan Avusturya eski Şansölyesi Sebastian Kurz hakkında yazılan bir biyografi kitabı, ülke genelinde alay konusu oldu.



Biyografide geçen bazı betimlemeler 'Grinin 50 Tonu' adlı son yılların erotik popüler kitabındaki pasajlara benzetilince sosyal medyada "Kurtz'un 50 tonu- 50ShadesofKurz" başlığıyla birçok mesaj paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle