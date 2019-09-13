#Kurtz'un50tonu: Avusturya Eski Başbakanı Kurz'a erotik biyografi kitabı

#Kurtz'un50tonu: Avusturya Eski Başbakanı Kurz'a erotik biyografi kitabı

AB'nin en genç genç başbakanı unvanını alan Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz hakkında yazılan bir biyografi, ülke genelinde alay konusu oldu. Kitapta geçen bazı betimlemeler 'Grinin 50 Tonu' adlı kitaptaki pasajlara benzetilince sosyal medyada 'Kurtz'un 50 tonu' başlığıyla mesajlar paylaşıldı

13.09.2019 20:45
#Kurtz'un50tonu: Avusturya Eski Başbakanı Kurz'a erotik biyografi kitabı

Avrupa Birliği'nin ve ülkesinin en genç başbakanı unvanını alan Avusturya eski Şansölyesi Sebastian Kurz hakkında yazılan bir biyografi kitabı, ülke genelinde alay konusu oldu.


Biyografide geçen bazı betimlemeler 'Grinin 50 Tonu' adlı son yılların erotik popüler kitabındaki pasajlara benzetilince sosyal medyada "Kurtz'un 50 tonu- 50ShadesofKurz" başlığıyla birçok mesaj paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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