Kurtuluş Son Durak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kurtuluş Son Durak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurtuluş Son Durak filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurtuluş Son Durak konusu nedir, Kurtuluş Son Durak oyuncuları kimler ve Kurtuluş Son Durak özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURTULUŞ SON DURAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Psikolog Eylem (Belçim Bilgin) yakın zamanda evlilik hazırlıkları yapan, beraber olduğu sevgilisini çok seven bir kadındır. Fakat nişanlısı Okan ile beraber oturmak için Kurtuluş semtinde aldıkları eve sürpriz biçimde yalnız başına taşınır; zira Okan evlilik hazır olmadığını söyleyerek Eylem'den ayrılır. Eylem yeni taşındığı Saadet Apartmanı'nda aşk acısı ile depresyona girer. Apartmanda sıradan hayatlar yaşıyor gibi görünen 5 komşusu Eylem'e yardımcı olmaya çalışırken kendi hayatlarını çok baştan aşağıya değiştirecek olaylar yaşayacaklardır.

Ömrü boyu yatalak babasına bakmış olan Vartanuş (Demet Akbağ); mafya babası sevgilisinin kendisini sürekli oyaladığını fark eden Goncagül (Nihal Yalçın); çocukları için kendisini koca dayağına iyice alıştırmış olan Gülnur (Ayten Soykök) ve onunla aynı acıyı çeken kızı Tülay (Damla Sönmez) ve bütün bunların içerisinde hayata pembe gözlüklerle bakmaya çalışan kuafor Füsun (Asuman Dabak), psikolojisini toplamaya çalışan Eylem'i Kurtuluş son durakta bulacaktır. Şiddetin ister psikolojik, ister fiziksel her türlüsüne karşı olan bu kadınlar beraber daha da güçlü olduklarını keşfedeceklerdir.

KURTULUŞ SON DURAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Belçim Bilgin

Eylem

Demet Akbağ

Vartanuş

Asuman Dabak

Füsun

Nihal Yalçın

Goncagül

Ayten Soykök

Gülnur

Damla Sönmez

Tülay

Mete Horozoğlu

Nejat

Ahmet Mümtaz Taylan

Macit

Yavuz Bingöl

Hüseyin

Hüseyin Soysalan

Recep

Tuncer Salman

Adnan

Güneş Sayın

Seher

Tolga Karaçelik

Okan

Olgun Toker

Hırsız

KURTULUŞ SON DURAK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurtuluş Son Durak, 2012 yapımı dramatik komedi filmidir.