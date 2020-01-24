Kurtulmuş "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" adlı programa katıldı

24.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:08

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Türk Talebe Birliği tarafından organize edilen "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" adlı programa katıldı.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Türk Talebe Birliği tarafından organize edilen "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" adlı programa katıldı. Numan Kurtulmuş programda, Türkiye'nin geleceğe güçlü adımlarla ilerlemesinin genç nesillere bağlı olduğunu söyleyerek, gençlere tavsiyelerde bulundu.



Programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünün giderek güçlendiğini dile getiren Kurtulmuş, "Hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Hangi alanda bulunursak bulunalım, ister siyasette ister gençlik çalışmalarında, ister kültür-sanat çalışmalarında, ister iş dünyasında, nerede bulunursak bulunalım ortak hedeflerimiz var ve bu ortak hedeflere doğru mücadele ediyoruz. Burada, siyasetimizin esası, davamızın veya çabamızın esası diyebilirsiniz. Bunlar üç temel husustur. Bunlardan bir tanesi iddiadır, bir tanesi irademizdir ve bir diğeri ise ahlaktır. Bizim siyasetimiz, bizim davamız iddia, irade ve ahlak üzerinde yükselen bir bütündür" dedi.



Türkiye'nin ortak çaba ve birliktelikle daha da güçleneceğini ifade eden Kurtulmuş, "İçeride dirliği ve birliği sağlamış bir Türkiye, tabiri caiz ise obasını düzenlemiş bir Türkiye, dışarıda da gerçekten güçlü, tek yumruk olarak hareket edebilen bir Türkiye olmamız lazım. Allah bu millete zeval vermesin, Allah önümüzü açsın, ufkumuzu aydınlatsın, özü sözü bir insanlar olarak bu millete, insanlığa ve ümmete hizmet edecek imkanları her birimize nasip etsin. Sözümüz kuvvetli olsun, bileğimiz kuvvetli olsun, adımlarımız sağlam olsun, dostlarımız sadık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Program, Numan Kurtulmuş'un sunumunun ardından eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Kurtulmuş'a plaket verilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA