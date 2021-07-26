Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü
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Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Kurtulmuş, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın kazandığı destansı zafer dolayısıyla Gafarova'nın şahsında Azerbaycan halkını kutladı.

Kurtulmuş, Türkiye olarak Azerbaycan'ı destekleyerek bu tarihi zaferin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Başta Minsk üçlüsü olmak üzere dünyanın Karabağ'daki zulme sessiz kaldığını ifade eden Kurtulmuş, "Hiç kimse kılını kıpırdatmadı. Çünkü işgal edilen yer Müslüman Türk toprağıydı. Azerbaycan'ın topraklarıydı. Eğer tersi olsaydı bütün dünya Azerbaycan'ın başına yıkılır ve nefes aldırmazdı." dedi.

Kurtulmuş, Ermenilerin o topraklarda büyük yıkım gerçekleştirdiğini, dünya kamuoyunun buna karşı iki yüzlü davranarak ses çıkarmadığını kaydetti.

Karabağ'ın yerle bir edilen şehirlerinin Ermeni işgalcilerin cürümlerinin göstergesi olduğunu, dünyanın bunu da görmek istemediğini aktaran Kurtulmuş, "Azerbaycan'ın kazanmış olduğu bu zafer inşallah her platformda taçlanarak, uluslararası alanda da bu haklılık tescil edilerek sonuna kadar devam eder. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel düzeydedir. Her gün biraz da ileri giderek kökleşmektedir. Biz 'iki devlet, tek millet' olarak yola devam ediyoruz. Bunun sözde kalmadığını, fiiliyatta da gerçekleşmiş olduğunu son gelişmelerde de bir kere daha gördük. İlişkilerimizi daha da güçlendirerek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu tarihi ve kadim dostluğu gelecek nesillere taşıyacak çabanın içerisinde olacağız." diye konuştu.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik ilişkilerden daha da öte, dostluk ve kardeşlik ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Gafarova, Türkiye ile Azerbaycan'ın aynı köke sahip olduğunu ve her zaman birbirlerini desteklediklerini belirterek "Geçen asrın başlarında Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun uzun savaşlar sonrasında Bakü'yü kurtarması Azerbaycan için dönüm noktası olmuştu. Azerbaycan halkı o zor dönemde Türk halkının verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaktır." şeklinde konuştu.

Karabağ Savaşı'na da değinen Gafarova, "Bu savaşın her gününde biz Türkiye'nin devlet ve halk olarak desteklerini hissettik. Bu destek samimiydi ve kalpten geliyordu. Bu iki halkın kalbinin aynı attığının sembolüydü." ifadelerini kullandı.

Gafarova, Milli Meclis olarak TBMM ile çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Görüşmede Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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