Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı

Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
11.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:32

Ardahan'da hayvan otlatırken kurtların saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlanarak ayağını kırdı.

Ardahan Damal İlçesine bağlı Seyitören Köyünde kurtların saldırısına uğrayan İlhan Karabudak (38) ağır yaralandı.

Bölgede yerel gazetecilik yapan Özkan Karakaya'nın haberine göre; Seyitören Köyü merasında hayvan otlatan İlhan Karabudak ve arkadaşı Emre Güllübudak, Damkapekleri mevkisinde sürü halindeki kurtlara rastladı. Korkuya kapılan ve dağınık şekilde otlayan hayvanları toparlamaya çalışırken kurtların saldırısına uğrayan İlhan Karabudak, uçuruma yuvarlanarak ayağını kırdı.

Olay sonrası ilk olarak köy muhtarını arayan arkadaşlar, olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servisi ekibi tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Seyitören Köyü Muhtarı Erdinç Cankan, İlhan Karabudak ve arkadaşı Emre Güllübudak'a saldıran kurt sürüsünün boğazlarında cip olduğunu söyledi.

ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Karabudak, burada yapılan tedavisinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı Haber
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi Haber
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Haber
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde 'Sen Aldırma' şarkısı ile andı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hatice Çarpar Defne Samyeli Özer Kızıltan Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Loris Karius Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Silah Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 11:13:16. #1.15#
title