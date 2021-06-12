Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı yine aynı sapıkla dertte

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran oyuncu Çiğdem Batur'a yıllar önce musallat olan sapık yine ortaya çıktı. Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı. Tekrar cep telefonuyla taciz ediyor. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi.

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde savcı Leyla rolüyle tanınan Çiğdem Batur'un sapığı tekrar ortaya çıktı.Savcı Leyla rolü ile üne kavuşan Batur, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini taciz eden şahıs hakkında açıklama yaptı.

"CEZASI ÖTELENDİ"

Çiğdem Batur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı. İsmi Erdinç olan bir şahsın soyadını veremiyorum çünkü hala dosya mahkemede olduğu için. Erdinç isimli şahsın beni, ailemi, çevremi taciz ederek, gerek cep telefonlarıyla, gerek mesajlarıyla, gerek aramalarıyla daha sonra işi ilerletip benim evime çiçekler, benzeri bir takım hediyeler yollayarak aynı şekilde benim tiyatro oyunları ama gelip, her oyuna bilet alıp, Twitter'dan 'İşte şimdi şu koltukta oturuyorum, seni izliyorum gözüm üzerinde' diyerek yazdığı taciz mesajlarıyla birlikte biz bir dava açmıştık. Bu dava nasıl sonuçlandı derseniz; Bu şahsın daha önce herhangi bir suç işlemediğinden dolayı cezası ötelendi. Bu ne demek oluyor; bu ve buna benzer suç işlerse eğer hapis cezası alacak.

"TEKRAR ORTAYA ÇIKTI"

Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı. Aynı özgüvenle, aynı kendini bir şey zannederek, biz ona bu 4-5 sene içerisinde hiç tepki vermediğimiz için, tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gördü taciz konusunda. Tekrar cep telefonuyla taciz ediyor. Beni, ailemi, ailem gibi gördüğüm arkadaşlarımı her şeyden önce bütün bu insanların hepsini endişede bırakıyor benimle alakalı.

"BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Çünkü ben ve benim gibi kadınlar sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım. Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana... Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana… İşte o işler öyle olmuyor. O yüzden ben bu işin arkasındayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım."