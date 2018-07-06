Kurtarıldıktan 46 Gün Sonra Hayatını Kaybeden Çocuk Toprağa Verildi

Karaman'da serinlemek için girdiği süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından havuzdan kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede 46 gün sonra hayatını kaybeden Davut Şimşek, toprağa verildi.

Şimşek'in cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morgundan ailesine teslim edildi.

Daha sonra musallaya getirilen Şimşek için tören düzenlendi, cenazeye, Şimşek'in ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazına müteakip kılınan namazın ardından Şimşek'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.