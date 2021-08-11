Kurtalan Kaymakamı Aydın, vatandaşları aşı olmaya davet etti

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kaymakam Aydın, ilçede başlatılan aşı seferberliği kapsamında park ve kafeleri gezerek henüz aşısını yaptırmayan vatandaşları mobil aşı noktasında aşı olmaya davet etti.

Aydın, ilçede başlatılan aşı seferberliğinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Park ve kafeleri gezerek vatandaşlara salgından kurtulmanın yolunun aşıdan geçtiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki tüm sağlık birimlerimizle koordineli bir şekilde aşılama faaliyetlerine devam ediyoruz. Ekiplerimiz gündüz köyleri aşılama faaliyetlerini sürdürüyor, gece ATM Caddesinde kurduğumuz mobil aşı standımızda vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Hedef kitleye ne kadar yaklaşırsak bulaş zincirini kırmamız o kadar kolay olacak. Çünkü aşı toplumsal olarak da korunmamız için elimizdeki en önemli etken. Eğer toplumsal hayatın kesintiye uğramadan devam etmesini istiyorsak, aşılamamızı en kısa zamanda tamamlamamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay