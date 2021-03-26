Kurtalan'da yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kurtalan ilçesinde "18 Mart Çanakkale Şehitleri" anısına çocuklara yönelik düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kurtalan ilçesinde "18 Mart Çanakkale Şehitleri" anısına çocuklara yönelik düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına sosyal medyada #KurtalandanÇanakkaleŞehitlerine hashtagi ile video, şiir, kompozisyon ve resim olmak üzere dört farklı kategoride başlatılan ve öğrenciler tarafından yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte yapılan paylaşımların arasından Kurtalan Kaymakamlığınca oluşturulan komisyon tarafından seçilerek dereye giren çalışmaların sahiplerine tablet bilgisayar hediye edildi.

Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hazırladıkları çalışmalar ile dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay