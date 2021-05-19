19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.
İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Mustafa Öner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Belediye Başkan Vekili Fethiye Erdoğan'ın da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programına az sayıda kişi katıldı.
Katılımcılar, maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak önlem aldı.
Öte yandan, resmi programın ardından CHP ilçe teşkilatından bir grup partili tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek