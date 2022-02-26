Köyde dağlık alandaki manzara görenleri hayrete düşürdü: Size koyunlarımızı nasıl teslim edeceğiz?

Keban Baraj Gölüne balık tutmaya giden Cebeci, kurt sürüsü ile karşılaştı. Oltasını kontrol etmek isterken birden kurtları ve yanlarındaki çoban köpeklerini görünce gözlerine inanamadı. Normalde kurtların saldırması gereken çoban köpekleri kurtlarla birlikte geziyordu. Kurtlar ve köpekler daha sonra birlikte gözden kayboldu.

"SİZ SİZ OLUN TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Can Cebeci, "Akşama doğru suya olta atmaya gelmiştim. Birden kurt sürüsünün ortasında kaldım. Bir kurt önümden geçti bir diğer kurt beni fark edip diğer taraftan gitti. Siz siz olun doğa da tedbirleri hiçbir zaman kenarda bırakmayın. Bir anda böyle sürprizler olabiliyor" dedi.

"BİZ ŞİMDİ SİZE KOYUNLARA NASIL EMANET EDECEĞİZ?"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada da konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Çoban köpeklerinin kurtlar arasında gezmesinin, onların kimliğini değiştireceğini belirten vatandaşlar, "Şimdi size koyunlarımızı nasıl teslim edeceğiz?" gibi yorumlarda bulundu.