Kurşun ilk fragmanı yayında! Kurşun dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

20.09.2019 11:52

Bu sezonun en çok beklenen dizisi Kurşun ilk fragmanı yayınlandı. Fox TV'de ekrana gelecek dizinin proje tasarımını Gül Oğuz'un üstlendiği, Most Production imzalı. FOX'un şimdiden merak uyandıran yeni dizisi Kurşun dizisi başrolünde Ertuğrul Bey'i 5 sezon canlandıran Engin Altan Düzyatan yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Kurşun dizisi oyuncuları, konusu ve ilk görüntüler haberimizde.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kurşun dizisi kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş ve Begüm Akkaya yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıer'ın yaparken senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar'ın kaleme alıyor.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un 1970'li yıllarına ışık tutan "Kurşun", adalet arayan Orhan Atmaca isimli bir savcının, kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim'le birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Orhan ve Leyla aşklarıyla, hırslarıyla 70'lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savrulurken, izleyici de bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesine tanık olacak.

KURŞUN DİZİSİ NE ZAMAN?

Kurşun dizisi Fox TV'de yayınlanacak. Yeni sezonda ekrana gelecek dizinin günü ve saati henüz belli değil. Çarşamba veya Perşembe günleri ekrana gelmesi bekleniyor. Diziye dair yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.