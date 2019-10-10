Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun 1. bölüm fragman yayınlandı

10.10.2019 13:51

İzleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan Kurşun'un yayın tarihi belli oldu. İlk fragmanı da yayınlanan dizide Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. İşte Kurşun dizisi konusu, yayın tarihi, yayın saati ve Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde…

KURŞUN DİZİSİ FRAGMAN İZLE?

KURŞUN DİZİSİ KONUSU NE?

1970'lerin İstanbul'unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim'in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatan "Kurşun" FOX'ta başlıyor.

KURŞUN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak

KURŞUN DİSİZİ HANGİ KANALDA?

Kurşun dizisi FOX'ta yayınlanacak.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı dizide, Düzyatan'a Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç eşlik edecek. Ayrıca Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu'nun kadrosunda yer alıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN MERAKLA BEKLENEN YENİ ROLÜNÜ ANLATTI!

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX'un yeni dizisi "Kurşun"nda adalet arayan gözü kara savcı Orhan Atmaca'yı canlandıran Engin Altan Düzyatan yeni rolünü ve geçirdiği hazırlık sürecini anlattı.

Başarılı oyuncuyu hikayede en çok etkileyen şey; Hayata tertemiz bir bakış açısındayken, Orhan'ın kaderin karşısına çıkardıklarıyla çok farklı bir yöne ilerlemesi ve kaçınılmaz değişimi oldu. Saçından favorilerine, kostümünden bıyığına kadar çok farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Düzyatan, Orhan'ı bu şekilde tarif ediyor: "Orhan idealist, kendini adalete adamış ve adaleti hayatının en üst noktasına taşımış başarılı bir savcı. Geçmişten gelen kusurlarıyla uğraşan Orhan için annesi ve kız kardeşi, adalet kadar hayatının vazgeçilmezleri. Gece alemini ve o çevreyi çok iyi bilmesine rağmen uzak durmayı tercih eden Orhan, mahalle kültürünü de eğitimini de beraber almış, adaletin peşinde koşan genç bir adam."

Tüm hazırlık süreçlerinin sancılı bir süreç olduğuna dikkat çeken oyuncu role nasıl hazırlandığını ise şöyle anlatıyor: "Hazırlık süreçlerinin hepsi zordur. Çünkü yepyeni bir karakterle tanışırsınız ve o karakterle aranızdaki bağları kurmak, o karakterleri vücudunuza nasıl yerleştireceğinizi bulmak hiç kolay bir süreç değil. Bu süreçte tabi ki yalnız değildim. Oyuncu arkadaşlarımla, özellikle yapımcıyla ve yazarlarla birlikte geçirdiğimiz vakit, karakteri daha iyi anlamama çok yardımcı oldu. Orhan'a hemen her karaktere yaklaştığım gibi yaklaştım. İlk önce yürüyüşünü, sonra tavrını, sonra sesini ve daha sonra da iç enerjisini ve dış enerjisini bulmakla vakit geçirdim. Çok farklı bir rol çıktı gerçekten. Çok heyecanlanıyorum, çok etkileniyorum rolü oynarken. İçinde olmaktan çok mutluyum. Bakalım rol nereye gidecek? Nasıl bir yere sürükleyecek bizi? Ben de çok merak ediyorum..."

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu'nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel'in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı "Kurşun", 23 Ekim Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta.

"Kurşun"

"1970'lerde bir kadın ve bir adam;

aşk ve emekle bir ülkenin kaderine dokunacak.