Kurşun, Çinko Çalışma Grubu Başkanı Öztürk'ten Vali Akbıyık'a Ziyaret

Türkiye Kurşun, Çinko Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları Jeokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Hanilçi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Öztürk ile Hanilçi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yürütülen madenlerin zenginleştirilmesine yönelik alt yapı ve fizibilite çalışmaları kapsamında kente geldi.

Öztürk ve Hanilçi, Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, konuklarıyla kentteki maden yataklarının detaylı araştırılması konusunda sohbet etti.

Ziyarette Öztürk ve Hanilçi'ye, Vali Yardımcısı Mustafa Pala ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da eşlik etti.

Kaynak: AA