Kursiyerlerden Mehmetçiğe "Zeytin Dalı" İşlemeli Hediyeler

Konya'nın Hüyük ilçesinde, el sanatları eğitimi alan kadın kursiyerler, Afrin harekatında görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek olmak amacıyla, el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları ve " Zeytin Dalı" işlemesi yaptıkları havlu, fular ve boneleri hediye olarak Hatay'daki sınır bölgesine gönderdi.

Hüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Canan, yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçe merkezinde 3, Selki Mahallesinde ise 1 olmak üzere ilçe genelinde toplam 4 el sanatları kursunun devam ettiğini söyledi. Bu kurslarda el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin Afrin bölgesinde yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Türk askerine moral ve destek olmak amacıyla özel işlemeli havlu, fular ve boneler hazırladığını belirten Canan, "Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru döktükleri çalışmalarıyla havlu, fular ve bonelerin üzerine Zeytin Dalı, ay yıldız, Türkiye haritası, Türk askeri gibi çeşitli motifleri işledi. Bu çalışmaları ise hediye olarak Mehmetçiğimize teslim edilmek üzere Hatay merkezde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargoyla gönderdik. Bu anlamlı çalışmayı yapan kursiyerlerimize, bu kampanyada ve yürüttüğümüz her çalışmamızda bizlere desteğini hiç esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Emre Zeyrek ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ünal'a kurumumuz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA