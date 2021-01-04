Kürşat Juan - Alayına şarkı sözleri! Alayına şarkısı sözleri nelerdir? Kürşat Juan kimdir?

TikTok fenomeni Kürşat Juan'ın yeni parçası Youtube'da yayınlandı. Çıktığı ilk andan beri trendlerde yer alan şarkının sözleri çok merak edildi. Peki Kürşat Juan - Alayına şarkı sözleri nelerdir? Alayına şarkısı hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kürşat Juan'ın yeni şarkısı "Alayına" çıktı. Alayına şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ek olarak Alayına şarkısı hakkında bilgilere de yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KÜRŞAT JUAN - ALAYINA ŞARKI SÖZLERİ

Kürşat zirveye yakın baya

Tahtlarınız hazır mı yıkılmaya

Çok gerekli sizlere akıl baya

Gerek yok kasıntı takılmaya.

Yap kavgayı ol şöhret ( Buse )

Yap primini ol şöhret ( ... )

Değiştir manita ol şöhret ( ... )

Değişti artık yok böyle.

Aklıma takıldı bu önemli jaweed

Kameraman mısın fenomen mi ?

Aklıma takıldı bu önemli ece

Jambon mu yoksa menemen mi ?

İkizler dikizler

Biz yaparız ikilterde izler

Artık zirvelerde bizde

Herkes sıkılmıştı sizden.

Dedim boş koy alayına alayına

Canım çok zor alışıyor bu duruma

Dedim boş koy alayına alayına

Ulan berke başlatma lan olayına.

Bitti hepsinin pili bitti

Bomba patlıyor dinamitli

Çakma barbieler yeni bitti

Naber lan spagetti ( Naber ? )

Kalitem piyasanın üzerinde

Pumalar her zaman üzerimde

Satarsın dostunu bir şekilde

Olur tüm gözler üzerinde (Yaren)

Tekrar tekrar bizi yorma

Cellat mellat geziyorlar

Yaptığın her şeyi biliyorlar

Cerencim masum kızı oyna.

Gözünüz var tahtımızda

Ama hiç yok şansınızda

Konuş konuş dur hakkımızda

Yeni oluşum karşınızda.

Dedim boş koy alayına alayına

Canım çok zor alışıyor bu duruma

Dedim boş koy alayına alayına

Ulan berke başlatma lan olayına.

Merve bella bella dinle dinle döndü başım

Bura Juan Gang Ümraniye köşe başı.

ALAYINA ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Kürşat Juan'ın yeni şarkısı Alayına 1 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde 3.5 milyon izlenen şarkı 280 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz Müzik : Koray Albayrak , Emre Nili

Düzenleme : Oğulcan Nihat

Director : Sadık Hazırcı

Dop : Yusufcan Güneş

Color : Gun-S Media

Edit : Sadık Hazırcı

Focus : Deniz Güneş

Dit : Barlas Veysi Aslan

Styling : Sedef Güneş

Styling ast. : Tuğçe Ayla

Mix Mastering : Buğra Kunt

Menajerlik : Arslantaş Creative

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan, 5 Mayıs 1999'da doğmuştur. Kürşat Juan, 21 yaşındadır. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.