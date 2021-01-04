Kürşat Juan - Alayına şarkı sözleri! Alayına şarkısı sözleri nelerdir? Kürşat Juan kimdir?
TikTok fenomeni Kürşat Juan'ın yeni parçası Youtube'da yayınlandı. Çıktığı ilk andan beri trendlerde yer alan şarkının sözleri çok merak edildi. Peki Kürşat Juan - Alayına şarkı sözleri nelerdir? Alayına şarkısı hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kürşat Juan'ın yeni şarkısı "Alayına" çıktı. Alayına şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ek olarak Alayına şarkısı hakkında bilgilere de yazımızdan ulaşabilirsiniz.
KÜRŞAT JUAN - ALAYINA ŞARKI SÖZLERİ
Kürşat zirveye yakın baya
Tahtlarınız hazır mı yıkılmaya
Çok gerekli sizlere akıl baya
Gerek yok kasıntı takılmaya.
Yap kavgayı ol şöhret ( Buse )
Yap primini ol şöhret ( ... )
Değiştir manita ol şöhret ( ... )
Değişti artık yok böyle.
Aklıma takıldı bu önemli jaweed
Kameraman mısın fenomen mi ?
Aklıma takıldı bu önemli ece
Jambon mu yoksa menemen mi ?
İkizler dikizler
Biz yaparız ikilterde izler
Artık zirvelerde bizde
Herkes sıkılmıştı sizden.
Dedim boş koy alayına alayına
Canım çok zor alışıyor bu duruma
Dedim boş koy alayına alayına
Ulan berke başlatma lan olayına.
Bitti hepsinin pili bitti
Bomba patlıyor dinamitli
Çakma barbieler yeni bitti
Naber lan spagetti ( Naber ? )
Kalitem piyasanın üzerinde
Pumalar her zaman üzerimde
Satarsın dostunu bir şekilde
Olur tüm gözler üzerinde (Yaren)
Tekrar tekrar bizi yorma
Cellat mellat geziyorlar
Yaptığın her şeyi biliyorlar
Cerencim masum kızı oyna.
Gözünüz var tahtımızda
Ama hiç yok şansınızda
Konuş konuş dur hakkımızda
Yeni oluşum karşınızda.
Dedim boş koy alayına alayına
Canım çok zor alışıyor bu duruma
Dedim boş koy alayına alayına
Ulan berke başlatma lan olayına.
Merve bella bella dinle dinle döndü başım
Bura Juan Gang Ümraniye köşe başı.
ALAYINA ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Kürşat Juan'ın yeni şarkısı Alayına 1 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde 3.5 milyon izlenen şarkı 280 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz Müzik : Koray Albayrak , Emre Nili
Düzenleme : Oğulcan Nihat
Director : Sadık Hazırcı
Dop : Yusufcan Güneş
Color : Gun-S Media
Edit : Sadık Hazırcı
Focus : Deniz Güneş
Dit : Barlas Veysi Aslan
Styling : Sedef Güneş
Styling ast. : Tuğçe Ayla
Mix Mastering : Buğra Kunt
Menajerlik : Arslantaş Creative
KÜRŞAT JUAN KİMDİR?
Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan, 5 Mayıs 1999'da doğmuştur. Kürşat Juan, 21 yaşındadır. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.