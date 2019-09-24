Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı

Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesinde küreselciliğin reddedilmesi, ulusalcılığın ve milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu.

24.09.2019 18:15
Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesinde küreselciliğin reddedilmesi, milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu.


Trump konuşmasında, dünyadaki tüm ülkelere seslenerek "küreselleşmenin artmaması ve ulusların güçlenmesi için bilge liderlerin kendi ülkelerine ve insanlarına öncelik vermesi ve kendi çıkarlarına odaklanması gerektiğini" ifade ederek şunları söyledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et