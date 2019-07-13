Küresel gündemler ile belediyeler buluştu; sürdürülebilir kentsel gelişim ağı kuruldu

YEREL İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Türkiye'nin farklı bölgelerinden 20 belediyenin katılımıyla Belediyeler için Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi gerçekleştirdi. İletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye'de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentler Ağı, belediyelerin ortak çağrısıyla kuruldu.

Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 2 gün boyunca katılımcılar, 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleşmesi konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İki gün süren programın ilk gününde çerçeve sunumu Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) ulusal proje yöneticisi Sinan Özden yaptı. Sürdülebilir Kentsel Gelişim Protokolü'müzü imzalamış 20 belediyeyi kapsayan eğitimde belediyelerden iyi örnekler sunumları yer aldı. Belediyelerin stratejik planlarını yaptığı bir süreçte gerçekleştirilen eğitim, 2020 – 2024 dönemi belediye gündeminin dünyanın küresel gündemleriyle buluşturulması gerekliliği öne çıktı.

Eğitimde, Nilüfer Belediyesi Stratejik Planlama Süreci sunumuyla, Stratejik Yönetim ve Planlama Büro Sorumlusu Aslıhan Çöpoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Nedir? Yerelleştirilmeleri Neden Önemlidir? sunumuyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık, 'Kadıköy Belediyesi 'Anlat Kadıköy' & Entegre Raporu' sunumuyla Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Can Akbal, 'Maltepe Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Araştırma Raporu' sunumuyla Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan ve Sürdürülebilir Kentler İçin Stratejik Planlama sunuyla EkoIQ dergisinden Barış Doğru yer aldı. Belediyelerin stratejik plan sürecinin içinde olunduğu süreçte gerçekleşen eğitimde Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği'nde Evren Barış Yavuz, İkbal Polat ve Simten Birsöz yönetiminde, Stratejik Plan Sürecini destekleyici sunumlar gerçekleştirildi.

BELEDİYELER POLİTİKA BELGELERİ OLUŞTURMALI MI?

Yapılan sunumların ardından eğitimin ikinci günüde sürdürülebilirlik ve yerelleşme başlığı altında bir atölye çalışmasıyla devam edilirken, yerellerin küresel ölçekli gündemlerle bağ kurması ve bu sayede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik ve kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi gibi başlıklarda belediyelerin politika belgeleri oluşturması gerekliliği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temsilen eğitime katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Ruhisu Can Al, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öncülüğünde başlayan, "Sürdürülebilir Kalkınma Yolculuğu" sunumuyla, sürdürülebilirlik bakış açısının kentlerin kurumsallaşması ve gelişimine yaptığı katkıları katılımcılarla paylaştı.

Eğitime İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Bursa Göksu Belediye Başkanı Mustafa Işık de katılarak deneyim ve birikimlerini paylaştı.

ORTAK HAREKETLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM AĞI KURULDU

Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitimin ilk çıktısı ile Sürdürülebilir Kentler Ağı oldu. Sürdürülebilir Kentler Protokolüne imza atan belediyelerin, iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye'de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentler Ağı, katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu.Ağın ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, ağa dahil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan etti.

HANGİ BELEDİYELER SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM AĞINA İMZA ATTI?

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, S¸anlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi, Bursa Gu¨rsu Belediyesi, I·stanbul Ku¨c¸u¨kc¸ekmece Belediyesi, Eskis¸ehir Tepebas¸ı Belediyesi, Zonguldak C¸aycuma Belediyesi, I·stanbul Sultanbeyli Belediyesi, Kars Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Mugˆla Fethiye Belediyesi, Mardin Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi, I·zmir C¸igˆli Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, I·stanbul Avcılar Belediyesi, Van Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi, Bursa Nilu¨fer Belediyesi ve Maltepe Belediyesi yer alıyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul