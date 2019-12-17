: Küresel Gündem.… İlhan Uzgel: Türkiye Libya'da Rusya ile karşı karşıya geliyor

17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem bu hafta NATO Zirvesi'ni ve Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nı ele alıyor. Uzgel ve Sağlam NATO Zirvesi'nin Türkiye için önemine, Libya ile varılan mutabakatın Türkiye'nin bölgesel politikasına etkisine, bu politikanın olası sonuçlarına ve Türk dış politikasında ön plana çıkan yeni eğilimlere mercek tutuyor.

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