KURDUN, DAĞ KEÇİSİ AVI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
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KURDUN, DAĞ KEÇİSİ AVI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'da bir kurdun, yaban keçisi avı anı bir av rehberi tarafından saniye saniye kaydedildi.

ERZİNCAN'da bir kurdun, yaban keçisi avı anı bir av rehberi tarafından saniye saniye kaydedildi. Eşine belgesellerde rastlanılan kovalamacadan zaferle çıkan kurt ağzında avıyla gözden kayboldu.

Erzincan'da bir kurdun yaban keçisi sürüsünü takip edip kayalık bir alana sıkıştırdıktan sonra içlerinden birini avlama anı, bölgede bulunan Erzincanlı Av Rehberi Fahri Akoğlu tarafından tesadüfen görüntülendi.

Erzincan'ın güney kesimlerini kaplayan Munzur Dağları'nda doğa gezisine çıkan profesyonel Av Rehberi Fahri Akoğlu, dağ keçisi sürüsünü takip eden kurdu görünce yanında ki kamera ile olayı kayıt altına almaya başladı. O anları saniye saniye kaydeden Akoğlu, zorlu kış şartlarında kar üzerinde kurdun dağ keçilerini kayalık bir alanda sıkıştırdıktan sonra avının yakalamasını taşımasını görüntülemeyi başardı.

KURDUN, DAĞ KEÇİSİ AVI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
KURDUN, DAĞ KEÇİSİ AVI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
KURDUN, DAĞ KEÇİSİ AVI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
KURDUN, DAĞ KEÇİSİ AVI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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