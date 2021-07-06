Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
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Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı

Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ta kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık pazarında hareketlilik sürüyor.

Zonguldak'ta kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık pazarında hareketlilik sürüyor. Satıcılar kurbanlıklarını pandemiye rağmen sıkı pazarlıklar yaparak sattı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kent merkezinde kurulan kurbanlık pazarında hareketlilik sürüyor. Kent merkezinin yanı sıra çevre illerden gelen satıcıların getirdiği kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Vatandaşlar, pandemiye rağmen kurbanlık satın almak için sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. Muş'un Bulanık ilçesinden gelen Mehmet Akay'ın 17 kurbanlık hayvanından 10'u satıldı. Vatandaşların kurbanlıklara ilgi gösterdiğini ancak pazarın şartlarının yeterli olmadığını söyleyen Akay, şöyle dedi:

"Muş Bulanıktan geliyorum. 17 hayvan getirdim. 14 tane daha gelecek. Biz burada çok şükür satış yaptık. 17 hayvanın 10'unu sattık. 7'si kaldı. Bereketli başladı. Allah razı olsun. Memnunuz. Yalnız bizim bir eksiğimiz var. Herkese duyuralım. Duş yerimiz, lavabomuz yok. Belediyenin burada hizmeti yok. Biz uzak yerden geldik. Duş alamıyoruz kaç gündür buradayız. İçecek suyumuz bile yok. Bunları yapsın parasını da alsın. Ödemeyi de yaparız. Bize hizmet versin. Biz burada çadırın yanında baraka yaptık. Orada konaklıyoruz. Hayvanların yanında idare ediyoruz. Lavabomuz yok, duşumuz yok. Zorluk çekiyoruz. Her yerde böyle değil. Lavabo var. Kalma yeri var. Su var. Burada içme suyu bile yok. Belediye getirmiyor. Hiç bir hizmet yok göremedim. Bir haftadır buradayız. Ama yine de memnunuz. Hayvanlarımız satılıyor."

Bartın Ulus'tan pazara 15 büyükbaş hayvan getiren Hasan Ulus, "10 gün oldu geleli. Seyrek gelen var. Kilosunu 60 TL'den satıyoruz. En büyük hayvanımız 350 kilo. Simental cinsi" dedi.

Büyükbaş kurbanlık için sıkı pazarlık yapan Cumhur Ekmekçi, "Gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Denk getirmeye çalışıyoruz. Sıkı pazarlık yaptık. Bayramda pazarlık olacak" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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