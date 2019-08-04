Kurbanlık alacaklar dikkat

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Kurbanlık olarak seçilecek sığır ve mandaların 2 yaşını doldurmuş, koyun ve keçiler ise 1 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

İl Müdürü Çiçek, kurban seçimi ve alımı sırasındaki dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı; "Dini ölçülere uygun olması, sağlıklı, besili olması, gebe olmaması, kulaklarının küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, Kurbanlık olarak seçilecek sığır ve mandalar 2 yaşını doldurmuş, koyun ve keçiler ise 1 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmelidir.

Kurban kesimi sırasındaki yasal yükümlülükler ve dikkat edilmesi gerekenler ise il dışına gidecek veya il dışından gelecek hayvanlar için, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Veteriner Sağlık Raporu alınması gerekmektedir. Aynı İl içinde yapılacak büyükbaş hayvan nakillerinde Hayvan Pasaportunun, küçükbaş hayvan nakillerinde ise Nakil Belgesinin bulundurulması gerekmektedir. Kesilecek olan kurbanlığın küpeli ve kayıtlı olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca hayvan sahiplerinin, kesilen hayvanlarını küpe numaraları ile birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 7 gün içinde bildirmeleri gerekmektedir. Kesimler ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda veya Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenen geçici kesim yerlerinde Veteriner Hekim kontrolünde yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri yasaktır. Kesim sırasında iç organlarda hastalık belirtisi olabilecek herhangi bir değişiklik görülürse mutlaka Veteriner Hekime danışılmalıdır. Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar kalın poşetler ile çöpe atılmalı veya sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir" dedi.

Çiçek ayrıca "İlimize diğer İllerden kurbanlık hayvan girişi yaklaşık bin adet küçükbaş hayvan ve 3 bin 500 adet büyükbaş hayvan olmakla beraber toplamda 4 bin 500 hayvanın giriş yapacağı ilimizdeki mevcut hayvanlar ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş ve 10 bin adet büyükbaş hayvan kurbanlık olarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda yoğunlaşacak olan hayvan hareketleri ve bu hareketlere bağlı olarak yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek amacı ile gerekli olan önlemler alınmış olup, işletmeler ve hayvan pazarımızda kontroller sıkı şekilde yapılmaktadır. Damızlık değeri bulunan dişi hayvanların hayvan pazarına sevki ve kesimi yasaktır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA