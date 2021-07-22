Kurban sonrası sahilde mangal sefası
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Kurban sonrası sahilde mangal sefası

Kurban sonrası sahilde mangal sefası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar kurbanlık etleriyle sahil kenarlarına gelerek mangal sefası yaptı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar kurbanlık etleriyle sahil kenarlarına gelerek mangal sefası yaptı.

Sinoplular, turistler ve günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası bayramın üçüncü gününde Akliman sahili oldu. Denizin yüzmek için uygun olmamasının da etkisiyle sahil kenarlarına araçlarıyla gelen vatandaşlar kurban etleriyle mangal yapmayı tercih etti. Pandemide geçen sıkıntılı zamanlar bir an için unutulmaya çalışıldı.

Bahtiyar Gökırmak, "1.5 -2 senedir bu pandeminin etkisiyle zaten insanlar bayağı bir kötü olmuştu. Bayağı bir sıkıldı ve de biz İstanbul, Ankara, İzmir metropol insanı olarak doğayı ve memleketimizi çok özlemiştik. Devletimizin de sayesinde verdikleri izinlerle pandemi kurallarına da uyarak gayet güzel bir şekilde bayramımızı geçiriyoruz. Biz Kastamonu'dan buraya geldik ve Gerze, Sinop bu bölge çok güzel. Birinci gün kurbanımızı kestik. Herkeste büyük ihtimal kesmiştir. Allah kabul etsin. Çok iyi bir şekilde de değerlendiriyoruz. Allah herkesin kurbanını bereketli kılsın. Biz de onla beraber etimizi de yaptık. Burada ailemiz, çevremiz, çocuklarımızla birlikte çok güzel bir vakit geçiriyoruz" dedi. - SİNOP

Kurban sonrası sahilde mangal sefası
Kurban sonrası sahilde mangal sefası
Kurban sonrası sahilde mangal sefası
Kurban sonrası sahilde mangal sefası
Kurban sonrası sahilde mangal sefası
Kurban sonrası sahilde mangal sefası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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