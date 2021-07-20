Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
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Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk

Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Yerel

KURBAN Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk oluştu.

KURBAN Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk oluştu. Kurbanlıklarını kesmek için pazara gelenler kesim alanlarını doldurdu. 

Kurban pazarına saat 06.00'da geldiğini belirten Mehmet Ekin, "Herkes kurban kesmek için bekliyor. Biz de kurban kesim yerinde kesmek yerine boş bir yerde kesmeyi tercih ettik. Koca kurbanı evimizde kesecek halimiz yoktu. Kurban kesim yerleri hem dolu hem de çok sıra oluyor. Kendimiz birkaç saat içinde kesiyoruz. Yoksa kurban kesim yerlerinde akşama kadar bekliyoruz" dedi.  

Ayağından yaralanan Emre Mehmet Can ise,  "Danayı getirirken ayağıma bastı. Herhalde ayağımda çatlak oldu. Hastaneye gideceğim. Dana biraz huysuzdu. Her sene aynı şeyi yaşıyorum. Geçen sene kolumu kırdım, bu sene ayağımı" dedi.  

Belediyenin ayarladığı kurban kesim yerinin çok yoğun olduğu söyleyen Orhan Yılmaz, "Vatandaşlar, belediyenin ayarladığı kesim yerinde kurbanlarını kesemiyor. Kasap bulup dağlarda kurban kesiyor. Herkes kurbanını teker teker almaya başladı. Sabah 8'de geldim. Kurban kesim yerinde uzun süre sıra bekledim, ancak sıra gelmeyince kasap tutup kendimiz kestik" diye konuştu.  


Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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