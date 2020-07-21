Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi
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Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi

Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemiBİLECİK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban pazarlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için iki ucu el şeklinde tahtadan yapılan 'tokalaşmatik' kuruldu.

Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi
21.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:12

Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi

BİLECİK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban pazarlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için iki ucu el şeklinde tahtadan yapılan 'tokalaşmatik' kuruldu.Bilecik Belediyesi kurban satış alanında yapılacak olan kurban alım satımlarında el temasının engellenmesi amacıyla ilginç bir yöntem geliştirerek pazar alanına tokalaşmatik kurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve el temasını engellemek için yapılan iki ucu tahtadan yapılan pazarlık istasyonu inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çeşmeler, tuvaletler, dinlenme noktaları ve otopark alanı ile kurban satış alanının en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını belirtti.

Bilecik Belediyesi olarak pandemi nedeniyle kurban satış alanında gerekli tedbirlerin de alındığını ifade eden Şahin, 'Arkadaşlarımız kurban satış alanını tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırladılar. Pazar alanındaki 80 ayrı noktada kurban satışı olabilecek. Temel ihtiyaçlar yanı sıra salgın nedeniyle yapılması gereken bütün çalışmalarımızı da yerine getirdik. Salgın için uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla tokalaşmatik noktası kurduk. Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var bizim. Şimdiden bütün esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum' dedi.


Kaynak: DHA

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