Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
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Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu

Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

İZMİR'de, kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarında arife günü hareketlilik arttı.

İZMİR'de, kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarında arife günü hareketlilik arttı. Bayram öncesi son gün kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerle satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, elindeki tüm hayvanların satışını tamamlayanlar ise pazardan mutlu ayrıldı.

İzmir genelinde kurban komisyonu tarafından 433 kesim, 411 satış yeri belirlendi. Kurban Bayramı'na saatler kala kurbanlık almak isteyenler, satış yerlerinden Buca ilçesindeki Kaynaklar Cennet Vadisi'ndeki hayvan pazarına geldi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerle satıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazar, arife gününde de çok sayıda alıcıya ev sahipliği yaptı. Bu yıl pazara satış yapmak için gelenlerden bazıları, satışları tamamlayınca 'Bitti' yazılı pankartlar hazırlayıp, çadırlarına astı.

Getirdiği 24 büyükbaşın çoğunu sattığını anlatan Kerem Karahan, "2 hayvan kaldı. Fiyatlar iyiydi. Ortalama 15-16 bin liradan başladım. Bugün elimdekileri de satarım" diye konuştu. Murat Kızıltepe ise "Kars'tan 34 hayvan getirdim. Son 6 kaldı. Satışlardan memnunum. 300 kiloluk dişi sığırlar 7-10 bin liraya kadar gitti. Erkek sığırlar ise 10 bin 19 bin lira arasında satıldı. 600 kilodan daha ağır olanlar, 20 bin liranın üzerinde satıldı" dedi. Nurullah Tuncer ise "Van Erciş'ten 60 hayvan getirdim. 23'ünü sattım. Pandemiden ötürü satışlar biraz ağır geçti. Erkek sığırlarımızın kiloları yüksekti, elimizde kaldı. Şu an 11 bin lira veren olsa satarım. Umutla bekliyorum" diye konuştu. SOPALI PAZARLIK YAPILDIKurban pazarında koronavirüs önlemleri kapsamında pazarlıklar da sopa ile yapıldı. 15 bin liralık erkek sığır, sıkı pazarlığın ardından 13 bin liraya sahibine teslim edildi. Satışını yapan ve hayvanı kamyonetin kasasına yükleyen Hasan Kurt, "Afyonkarahisar'dan geldim. Son hayvanımızı verdik. Yarın saat 10.00'da yola çıkacağım. 250 kiloluk hayvanı 12 bin liradan sattım. İlgiden memnunum. 36 hayvan sattım" dedi. Çadırına 'Bitti' yazısı asan Hamza Küçükdoğu, "Çok şükür satışlar güzeldi. Sattık, bitirdik. 46 hayvanın 43'ünü sattım. Canlı 600 kilo hayvan 18-24 bin lira arasında satıldı" diye konuştu. Bir sonraki yıl daha fazla kar elde ederek satış yapmayı istediğini kaydeden İhsan Eren de "Bu yılki satışları tamamladım. Umarım seneye daha iyi olur. Çok yüksek kar etmesek de hayvanları bitirdik. Muş Malazgirt'ten 30 hayvanı burada sattım. Hayırlısıyla yerimizi teslim edip memleketimize gideceğiz" dedi. 

Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu
Kurban pazarlarında son gün yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

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