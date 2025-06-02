Kurban nasıl seçilir? En iyi kurbanlık hayvan nasıl anlaşılır, dini açıdan kurbanlık hayvan şartları nelerdir?

İlk kez kurban kesecek olanlar ya da pazara gitmeden önce araştırma yapanlar, "En iyi kurbanlık hayvan nasıl anlaşılır?" sorusunun cevabını merak ediyor. Kurban seçiminde dikkat edilmesi gereken hem dini hem de fiziksel kriterler bulunuyor. Peki, kurban nasıl seçilir, hangi özellikler kurbanlık hayvanın uygun olduğunu gösterir? İşte bayram öncesinde dikkat etmeniz gereken temel noktalar...

KURBAN NASIL SEÇİLİR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir (Kâsânî, Bedâi', 5/75-76). Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû', 8/399-404).

KURBANLIK HAYVANDA HANGİ ÖZELLİKLERE BAKILIR?

Kurbanlık hayvanda aranacak temel dini şartlar:

İslami ölçülere göre kurbanlık hayvan:

Koyun ve keçi için en az 1 yaşında,

Sığır ve manda için en az 2 yaşında,

Deve için en az 5 yaşında olmalıdır.

Ayrıca hayvanın:

Kör, topal, aşırı zayıf, kulağı veya boynuzu kopuk, dişlerinin çoğu dökülmüş olmaması gerekir.

Kesim öncesi sağlıklı ve ayakta durabilecek durumda olması gerekir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı öncesinde, 5 Haziran Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe