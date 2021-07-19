"Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın"
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"Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın"

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Sağlık

"Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın" 'Acemi kasap' kazalarının önüne geçebilmek için uyarılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Tıp Uzmanı Dr.

"Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın"

'Acemi kasap' kazalarının önüne geçebilmek için uyarılar

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz; "Maddiyattan kaçmayarak kurban kesme, parçalama işini ehline teslim etsinler"

BİLECİK - Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz, Kurban Bayramı öncesi 'acemi kasap' kazalarının engellemenin en güzel yolunun bu işinin ehline bırakılması olduğu söyledi.

Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz, Kurban Bayramında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te kurban keserken veya parçalarken bıçaklı yaralamaların olduğu söyledi. Bunun önene geçilmek için bu işi ehline bırakılması gerektiği anlatan Boz, "Acemi kasap dediğimiz kazaları engellemenin en güzel yolu bu işinin ehline bırakılması. İşin ehli olan şahısların bu tür yaralanmalar başına gelmiyor mu? geliyor ama daha az, daha düşük oranda oluyor. İnanın onların kesikleri acemi kasap dediğimiz daha tecrübesiz insanlara göre çok rahat tedavi edilebilecek, basit kesi onarımıyla düzeltilebilecek kesiler oluyor. Ama bunu daha önce yapmamış insanla 'aman ne olur ki, bunu kesmekte ne var, bunu ben halledebilirim' ya da işin maddi kısmını düşünüyor 'bunu ben halledeyim, boşu boşuna para vermeyeyim' diyerek yaptığı işlemler sonrasında gerçekten daha ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Benim tavsiyem o konuda bu işi gerçekten Bilecik'te de Türkiye'de de tecrübeli şekilde yapan kasaplarımız var. İşi onlara devretmek bu tür yaralanmaların önünde geçeceğini düşünüyorum" dedi.

'Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın'
'Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın'
'Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın'
'Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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