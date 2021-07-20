Kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi (2)

Kurban keserken yaralanan kişinin hava ambulansına bindirilmesi Yaralının hava ambulansına taşınması Hava ambulansının havalanması Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi KONYA ( AA ) - Konya'nın Ahırlı ilçesinde kurban kestiği sırada sol kolundaki...

Kurban keserken yaralanan kişinin hava ambulansına bindirilmesi

Yaralının hava ambulansına taşınması

Hava ambulansının havalanması Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

KONYA ( AA ) - Konya'nın Ahırlı ilçesinde kurban kestiği sırada sol kolundaki atar damarı kesilen kişi, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

İlçeye bağlı Akkise Mahallesi'nde yaşayan Muammer Sarıtaş (55), sabah saatlerinde kurban keserken, ayağı sıkı bağlanmayan hayvanın hareket etmesi sonucu sol kolundan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıtaş'ın kolundaki atar damarın kesildiği ve durumunun ağır olduğu belirlendi.

Sarıtaş için vakit kaybedilmeden hava ambulansı talep edildi.

Hava ambulansıyla Seydişehir'den alınan Sarıtaş, Konya Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun