Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?

Kurban etinden nasıl yapılır diye düşünmenize gerek yok. Çünkü dana eti ve koyun eti için ayrı ayrı vereceğimiz tarifler, bayram coşkusuna lezzet katacak.

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
17.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:47

Kurban Bayramı coşkusuna lezzet katmak için özel kavurma tarifine sahipsiniz. Dana eti ve koyun eti için ayrı ayrı ele alınan tariflerle Kurban Bayramı'nda misafirlerinize ziyafet verebilirsiniz.

KOYUN ETİ - KAVURMA TARİFİ

Malzemeler: 1 kg koyun but 100 gr kuyruk yağı, karabiber, kekik, yeteri kadar tuz

Hazırlanışı: Kuyruk yağını ince ince doğrayın, tencerede yağını salana kadar kavurun. Tencereye kuşbaşı doğranmış butu alın. 1 saat boyunca kısık ateşte kendi suyunda pişirin. Ara ara tencerenin kapağı kapalı şekilde sallayın.Etlerin yer değiştirerek yağ ile temas etmesini sağlayın. Et pişince üzerine tuz ve kekik serpip servis eden Afiyet olsun.

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?

DANA ETİ KAVURMA TARİFİ

Malzemeler: 1 kg yağsız dana kuşbaşı, karabiber, kekik, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, tuz, pulbiber

Hazırlanışı: Kuşbaşı doğranmış eti tencereye alıp orta ateşte kendi suyunda haşlanmaya bırakın. Et suyunu çekince üzerine bir bardak su ekleyip haşlamaya devam edin. Haşlanan eti beklemeye alın. ayrı bir tencereye yağı koyun. Isınan yağa pulbiber, tuz, kekik ve karabiberi ekleyin. 5 dakika malzemeleri karıştırın. Yeterince karıştırdığınız malzemelerin üzerine haşlanmış etleri ilave edin. Etler kızarana kadar pişince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?

İlgili Haberler

Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması tarifi!
Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması tarifi!
Zayıflatan salata tarifi
Zayıflatan salata tarifi
Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları
Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları
Yaza özel sandviç dondurma
Yaza özel sandviç dondurma
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Tepside humuslu tavuk tarifi!
Tepside humuslu tavuk tarifi!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?
Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?
Lezzetli et pişirmenin püf noktaları nelerdir?
Lezzetli et pişirmenin püf noktaları nelerdir?
Ağızda dağılan yumuşacık un kurabiyesi tarifi
Ağızda dağılan yumuşacık un kurabiyesi tarifi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Haber
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak Haber
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi
Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk İlaç Kadın Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 13:48:51. #1.14#
title