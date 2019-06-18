Kurban Bayramı tatili ne zaman 2019? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2019?

Kurban Bayramı tatili yaklaştıkça vatandaşları tatil düşüncesi sarıyor. Vatandaşlar internette Kurban Bayramı ne zaman 2019 araması yapmaya başladı. 23 Haziran seçimleri dolayısıyla tatilini yarım bırakmak zorunda kalanlar, Kurban Bayramı tatiliyle dinlenmeye devam etmek istiyor. Peki 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 10 Ağustos Pazar günü başlıyor ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Bayramı takip eden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri için izin alırsanız Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarabilirsiniz. 2019 Kurban Bayramı tarihi şöyle;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 resmi tatillere göre yılın ikinci en uzun tatili Kurban Bayramı. Çalışanların da özellikle yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle tercih ettiği Kurban Bayramı, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat sadece 2 gün izin kullanarak 2019 Kurban Bayramı'nı da 9 güne çıkarmak mümkün.

KURBAN BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

Kurban Bayramı Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i kurban etmek istemesi ve Hz. İsmail'in buna razı olması, sonunda Allah'a karşı gösterilen büyük sadakatin karşılığı olarak hayvan kurban edilmesinin hatırasını taşımakta ve Müminler bu günlerde kurban kesmek suretiyle bu iki peygamberin Allah'a karşı verdikleri başarılı imtihanın sevincini yaşamaktadırlar.

Allah Te'ala Kur'an-ı Kerim'de bu konu ile şöyle buyuruyor:

"İbrahim 'Ey Rabb'im, bana iyilerden (bir oğul) ihsan et' dedi. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa gelince, 'Ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum, bir düşün, ne dersin ?' dedi. (İsmail) Babacığım, sana ne emrolunuyorsa yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.' dedi. Her ikisi de Allah'a teslim oldular (Allah'ın emrine boyun eğdiler). İbrahim, oğlunu şakağı üzerine yatırdı. Biz de ona şöyle seslendik: 'Ey İbrahim, rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı.' Dedik ve ona (İsmail'e karşılık ) büyük bir kurbanlık fidye verdik. Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Çünkü 0, bizim mümin kullarımızdandır." (Saffat 101-111)

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi tatil, devlet tarafından belirlenmiş ve dini, milli, kültürel öneme sahip günler için ilan edilmiş tatil günleridir. Resmi tatil, özel ve kamu sektörü olsun herkes için geçerlidir. İdari tatil ise sadece kamuda çalışanlar için çalışma günlerinin de bir karar ile tatil edilmesi demektir. Ve sadece kamu görevlilerini kapsar.

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı