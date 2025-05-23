Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ile devlet çalışanları, bayram tatilinin kaç gün süreceğini ve resmi olarak ne zaman başlayıp biteceğini araştırıyor. Resmi takvime göre 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kamu çalışanlarına kaç gün sürecek? İşte 2025 bayram tatili detayları…

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Hayır, 5 Haziran 2025 Perşembe günü öğleden sonra yarım gün tatildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAMU ÇALIŞANLARINA KAÇ GÜN?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır."

MESAİ 10 HAZİRAN SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.