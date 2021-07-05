Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Beklenen kararın çıkacağı Kabine, bugün toplanıyor
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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Beklenen kararın çıkacağı Kabine, bugün toplanıyor

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Beklenen kararın çıkacağı Kabine, bugün toplanıyor
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konular ele alınacak. Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıklayacak.

1 Temmuz'da tam normalleşmeye geçilmesinin ardından rahat nefes alan vatandaşın gözü şimdi de Kurban Bayramı tatilinde. Bu çerçevede bugün toplanacak Kabine toplantısında bayram tatilinin süresi görüşülecek.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

BAYRAM TATİLİ GÖRÜŞÜLECEK

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

DEĞERLENDİRİLECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor. Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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