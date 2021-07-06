Kurban Bayramı'nda pandemi parası verilecek mi 2021?

Koronavirüs nedeniyle 1100 TL pandemi desteğine ilişkin başvurular devam ederken Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla çeşitli konular merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı'nda andemi parası verilecek mi 2021 konusu araştırılırken bu konunun detayları merak edildi.

1100 TL pandemi ödemeleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.E-Devlet üzerinden T.C kimlik no ile yapılıyor. Pandemi desteği sonuç sorgulama ekranı da E-Devlet'ten takip edilebiliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda pandemi parası verilecek mi 2021?

KURBAN BAYRAMI'NDA PANDEMİ PARASI VERİLECEK Mİ 2021?

Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlatılmıştır. e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce yapılan başvurulara göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilmiş olan ve hak sahipliği kriterleri devam eden hanelere, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi hazırlanmıştır" denilmişti.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir..

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar