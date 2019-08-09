Kurban Bayramı'na doğru

09.08.2019 11:08

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günler olduğunu bildirdi.

Bayramlarda, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığını aktaran Bilgin, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunun ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Vali Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Bayram sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yaşlı, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, toplumsal kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Unutulmamalıdır ki sevinç ve mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır.

Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temenni ediyorum. Tüm milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutlar, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anar, herkesin sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim."

Kaynak: AA