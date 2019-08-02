Kurban Bayramı'na doğru

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kurban Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Nayir, mesajında, aziz milletin manevi değerleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramların, sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakılmasına vesile olan özel günler olduğunu belirtti.

Manevi iklimiyle kendilerini saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını aktaran Nayir, "Yüzyıllardır inancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu güzel günleri, hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Nayir, mesajında şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Sakaryalıların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için bayram süresince görevi başındaki tüm görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, daha dikkatli davranmalarını temenni ve tavsiye ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize, İslam alemine huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diler, sevgili Sakaryalı hemşehrilerimin, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının bayramını en kalbi duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA