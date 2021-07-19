Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi
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Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi
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Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel olarak yapılan Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Hanım Konağı bahçesinde yapıldı.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel olarak yapılan Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Hanım Konağı bahçesinde yapıldı. Gerçekleşen Bayramlaşma Törenine, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları, Nevşehir genelindeki siyasi partilerin temsilcileri, İş insanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, tüm katılımcılarla bayramlaşarak, Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Bir süre yapılan sohbetin ardından bayramlaşma sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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