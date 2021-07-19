Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel olarak yapılan Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Hanım Konağı bahçesinde yapıldı.