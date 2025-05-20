Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kurumları ve özel sektör çalışanları yanıt arıyor. vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Bayram tatili 9 güne uzatılacak mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün oldu mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

2025 Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecektir. Tatilin 9 güne uzatılması ihtimali, idari izin kararlarına bağlıdır ve bu konuda resmi bir duyuru beklenmektedir. Tatil planı yapacak vatandaşların, resmi açıklamaları takip etmeleri önerilmektedir.

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılabilmesi için, 10 Haziran Salı ve 11 Haziran Çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınması gerekmektedir. Bu durumda, tatil süresi 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayıp 11 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edebilir.

Ancak, şu ana kadar bu yönde resmi bir açıklama yapılmamıştır. Tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, Cumhurbaşkanlığı veya Kabine Toplantısı sonrasında alınacak kararla netleşecektir. Geçmiş yıllarda benzer uygulamalar yapılmış olsa da, 2025 yılı için henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı arefe günü yarım gün sayılmaktadır.