Kurban Bayramı Arefe günü tatil mi? Arife günü ne zaman, hangi gün?
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Kurban Bayramı Arefe günü tatil mi? Arife günü ne zaman, hangi gün?

Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Peki 30 Temmuz Perşembe Arife günü resmi tatil mi olacak yoksa yarım gün mü olacak tüm detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı Arefe günü tatil mi? Arife günü ne zaman, hangi gün?
25.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:52

Mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma'ya denk gelmektedir. Yani 31 Temmuz Cuma tatil oluyor. Fakat vatandaşlar bayramdan bir gün önceki gün olan Arefe günü de tatil mi olacak sorularını araştırmaya başladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Yani 31 Temmuz ve 3 Ağustos günleri arası resmi tatil olacaktır.

Kurban Bayramı Arefe günü : 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü : 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. günü : 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü : 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. günü : 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2020 yılı için Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe gününden 1 gün sonra ise Kurban Bayramı 1. günüdür.

KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor. Fakat bazı iş yerleri Arefe gününü tam gün tatil ilan edebiliyor. Bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmamıştır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban Bayramı toplamda 4 gündür. Haliyle resmi tatil de 4 gün olacaktır. Kurban Bayramı 2020 tatil günleri şu şekilde:

30 Temmuz Perşembe : Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)

31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.

1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.

2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.

3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.

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