Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün? Diyanet Kurban bayramı tatili

11.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:48

Hicri Takvime göre Zilhicce ayında kutlanan Kurban Bayramında kurbanlar kesilerek Allah'a (c.c) adanır. Kesilen kurbanın büyük bölümü konu komşuy dağıtılarak hayır duaları alınır. Kurban Bayramı ile birlikte uzun bir tatil de vatandaşı bekliyor. İşte, Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı 2020 yılında 30 Temmuz günü Arefe ile başlıyor. Birinci günü 31 Temmuz'da olan kutlu bayram, 3 Ağustos Pazartesi günü son buluyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 yılı Kurban Bayramı tatili toplamda 9 gün kutlandı. Tüm yılın yorgunluğunu mübarek Kurban Bayramında atmak isteyen vatandaş, 2020 Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Bu yıl haftasonuna denk gelen Kurban bayramında, Perşembe yartım gün, Cuma ve Pazartesi ise tam gün tatil olması bekleniyor. Böylelikle bayram nedeniyle fazladan iki buçuk gün tatil imkanı oluştu.

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