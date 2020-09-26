Kuran kursunda dayak iddiasına soruşturma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuran kursunda dayak iddiasına soruşturma

26.09.2020 07:44 | Son Güncelleme: 26.09.2020 07:48
Kuran kursunda dayak iddiasına soruşturma

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda çekilen ve bir çocuğun şiddet gördüğü görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda çekilen ve bir çocuğun şiddet gördüğü görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da İl Müftüsü Celal Sürgeç'i arayarak bilgi aldı.

Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yaşanan olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla çekildi. Görüntülerde bir kişi, çocuğun eline bir cisimle vuruyor. Çocuk ağlarken, vuran kişi odada bulunan bir kişiyle dışarı çıkıyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç paylaştı. Öztunç'un görüntüleri paylaşmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. 

KAYMAKAMLIK: 10-15 YAŞINDAKİ İKİ ÖĞRENCİYE AİTGörüntülerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur'an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ERBAŞ, İL MÜFTÜSÜ'NÜ ARADI

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'i aradı. Erbaş'ın Sürgeç'den bilgi aldığı ve görüntülerin detaylıca incelenmesi talimatı verdiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Nebahat Çehre Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sörloth Tamer Tuna Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ekim Anne Sabah Kobani
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuran kursunda dayak iddiasına soruşturma - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 07:48:58. #1.15#
title